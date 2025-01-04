Трамп, по словам аналитика, может стать символом новой эры в международных переговорах, где его непредсказуемость станет как преимуществом, так и вызовом.

2025 обещает быть сложным для глобальной геополитики.

Об этом заявил журналист, эксголовред POLITICO, аналитик Financial Times и Wall Street Journal Мэтью Камински. По его словам, этот год станет временем серьезных вызовов для глобальной стабильности, открывая возможности для научных прорывов и технологического развития.

Согласно Каминскому, большинство демократических стран уже избрали новых лидеров, и политические трансформации затронули такие страны, как Мексика, Индия, ЮАР, Великобритания, Франция и ЕС. Однако миру угрожают не только экономические трудности, но и политические изменения в странах, где свобода выбора ограничена, в частности, в Китае, России и Иране. Эти автократии, несмотря на свою внешнюю силу, сталкиваются с серьезными внутренними проблемами, что может сделать их еще более опасными.

Особое внимание аналитик уделяет возвращению Дональда Трампа к власти в США. После выборов 2024 г., его вторая каденция может кардинально изменить внешнюю политику Америки, ведь Трамп планирует внедрить радикальные изменения как во внутренней политике, так и на международной арене.

Благодаря мощному экономическому и военному потенциалу США находятся в лучшем положении, чем еще несколько лет назад. Но перед Трампом стоит важнейшая задача: сдерживание агрессии России в Европе, поддержка Украины и разрешение кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, где смена политических реалий открывает новые шансы для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Трамп, по словам Каминского, может стать символом новой эры в международных переговорах, где его непредсказуемость станет как преимуществом, так и вызовом. Для мира это шанс на стабильность, но одновременно опасность больших конфликтов, если политика Трампа окажется слишком радикальной.

Источник: politico .

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