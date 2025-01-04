Несмотря на отсутствие "дружбы", сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает углубляться; их отношения уже оценили как одну из самых больших угроз национальным интересам США за последние шестьдесят лет.

С момента объявления "дружбы без ограничений" между Россией и Китаем перед войной в Украине прошло около трех лет.

Как пишет редакционная коллегия газеты The Guardian, общая риторика двух лидеров в начале 2022 года обещала безусловное партнерство, но реальность оказалась менее романтичной. Си Цзиньпин и Владимир Путин начали отходить от таких формулировок, и слова "без ограничений" были отвергнуты, вероятно, по инициативе Китая.

Несмотря на это, сотрудничество между Москвой и Пекином продолжает углубляться. Отношения между двумя странами уже оценили как одну из самых больших угроз национальным интересам США за последние шестьдесят лет.

Несмотря на формальную близость, китайско-российские отношения не безупречны. Китай, несмотря на свое стратегическое сближение с Россией, проявляет осторожность по поводу поставок оружия и боеприпасов Москве. Китайские банки также усилили соблюдение санкций из-за западных угроз, что создало новые препятствия для российских компаний.

"У России и Китая очень разные стратегии. Россия Путина более деструктивна; а Си считает, что нынешний порядок может быть приспособлен к китайским интересам. Это не союз, а скорее сближение", - говорит историк и эксперт по китайско-советским отношениям Сергей Радченко.

Он добавляет, что обе страны объединяют не идеологию, а интересы и претензии, угрозы и возможности. Однако именно это ограничение делает отношения более прагматичным и устойчивым. Эксперт отмечает, что хотя проблемы западных демократий подбадривают Россию и Китай, однако их собственные трудности становятся еще более очевидными. После лет роста, что позволило Китаю вплотную приблизиться к США, экономика Китая испытывает трудности.

Источник: theguardian .

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