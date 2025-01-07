По сравнению с первым президентским термином глобальные вызовы приобретают новые обороты, что потребует от Трампа более стратегического подхода, а не только личных соглашений с автократами.

Дональд Трамп готовится вступить во второй срок на пост президента США, но мир, в котором он будет действовать, стал более сложным.

Согласно The Washington Post, одна из главных проблем, с которой может встретиться Трамп, – это война в Украине. Его обещания "заключить мир за один день" вызывают все больший скептицизм на фоне агрессивных требований России. Европейские союзники опасаются, что для достижения мирного соглашения Трамп может пойти на уступки, относящиеся к украинскому суверенитету.

В то же время, Трамп, ранее критиковавший НАТО за недостаточное финансирование, теперь может столкнуться с меньшим доверием со стороны европейских союзников. Усложняет ситуацию также дестабилизация на Ближнем Востоке из-за событий в Иране, Сирии и Газе. Современные автократы стали менее склонны к заключению краткосрочных сделок.

Сложным для Трампа станет и новый геополитический блок, формирующийся вокруг России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Напряжение с Пекином и Пхеньяном придаст Трампу еще больше трудностей в его внешнеполитических действиях. Новоизбранный президент США может попытаться восстановить дипломатические связи с Путиным, но, как отмечает издание, российский лидер стал менее уступчивым. Что касается Китая и Северной Кореи, то у их лидеров уже был опыт взаимодействия с Трампом, и теперь их стратегии могут создавать дополнительные препятствия.

Как отмечают аналитики, Трамп гораздо лучше подготовлен к выполнению своих внешнеполитических обещаний во втором сроке. Однако в мире, которое становится все более опасным, ему не будет места для тщеславия.

Источник: washingtonpost .

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