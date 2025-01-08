Никто не хочет, чтобы война в Украине продолжалась, однако новоизбранный президент США Дональд Трамп не может уступить президенту России Владимиру Путину.

Если США и Европа откажется от Украины – это станет приглашением для России напасть на одну из стран НАТО.

Как отмечает The Telegraph, в своих предвыборных выступлениях Дональд Трамп неоднократно обещал остановить войну между Россией и Украиной в сутки, встретившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако эксперты сомневаются в реальности столь скорой победы, отмечая, что Трампу не избежать серьезных политических рисков, в частности для НАТО.

"Россияне и украинцы гибнут. Я хочу остановить это кровопролитие. И я сделаю это через 24 часа" - заявлял Трамп.

Новоизбранный президент США также отмечал, что будь он на месте Джо Байдена, Путин не решился бы на вторжение в Украину в феврале 2022 года. Однако после его победы на президентских выборах в ноябре, подробности его мирной инициативы до сих пор остаются неизвестными. Как отмечает The Telegraph, хотя Трамп отмечает готовность остановить войну, любые уступки Путину могут иметь разрушительные последствия для стабильности НАТО и мировой безопасности.

Россия не раз заявляла о готовности к переговорам, но только на своих условиях. Путин хотел, чтобы они прошли в Словакии. А это страна, которая зависит от российского газа и часто демонстрирует приверженность Москве. В то же время Украина под руководством Зеленского настаивает на возвращении оккупированных территорий исключительно через дипломатический процесс, требующий времени и больших усилий.

Источник: telegraph .

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