В Германии предположили, что Путин может закончить войну в Украине в ближайшее время, что вызвало многочисленные дискуссии среди политиков и аналитиков.

Правительство ФРГ имеет "внутренний анализ", позволяющий предположить, что Кремль может быть готов к завершению военных действий в Украине в 2025 году.

Об этом сообщает немецкое издание BILD. Там добавляют, что этот анализ содержит вывод, что "Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает ответные сигналы россиянам и международному сообществу".

Одной из причин этого прогноза является стремительное ухудшение экономической ситуации в России.

"Процентные ставки и цены на продукты питания сильно растут. Только за последние пять месяцев рубль потерял более 20% по отношению к евро. Трехсменная работа ВПК уже не может скрыть кризис в других отраслях. Если в 2024 году экономический рост составил чуть менее 4% , то в 2025 году ожидаемый рост - не более 1%", - говорится в статье BILD.

Вторым фактором, который может подтолкнуть Кремль к завершению войны, является подготовка России к парламентским выборам в 2026 году. Как сообщают российские СМИ, администрация президента РФ активно работает над созданием "оскорбления победы", которое должно быть представлено российскому обществу как достижение в рамках так называемой "специальной военной операции". Это позволит Путину выгодно позиционировать себя перед избирателями даже если война не принесет стратегических достижений.

К тому же избранный президент США Дональд Трамп уже заявил о намерении провести переговоры с Москвой и Киевом сразу после своей инаугурации. Этот фактор может стать дополнительным стимулом для Путина прекратить конфликт. Тем не менее, правительство Германии остается скептическим по поводу быстрого завершения войны. В Министерстве иностранных дел ФРГ отметили, что Путин не заинтересован в реальных мирных переговорах и настаивает на своих максималистских требованиях, таких как признание аннексии части украинской территории.

Политический обозреватель Филипп Пятов отметил, что сигналы Кремля могут означать и что-то другое, противоположное или вообще ничего.

Источник: BILD.

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