Премьер-министр Канады объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии, а после избрания ее нового лидера уйдет в отставку и как премьер.

Премьер Канады Джастин Трюдо покидает свой пост после девяти лет правления.

Ожидается, что Трюдо объявит о своих намерениях на экстренном заседании Либеральной партии, которое запланировано на 8 января. поскольку партия находится в сложной позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже в октябре.

Трюдо стал премьер-министром Канады в 2015 году, обещая "солнечный путь" реформ и прогрессивную повестку дня: поддержку прав женщин, борьбу с изменением климата и социальные программы.

Однако за годы его популярность резко упала, и он стал мишенью критики из-за ряда проблем. Больше его критикуют за экономические трудности, которые усугубились во время пандемии COVID-19, когда значительные расходы на поддержку экономики привели к рекордному дефициту бюджета. В то же время, рост цен на жилье и другие товары не удалось сдержать, что вызвало недовольство среди канадцев.

Особо остро стоит вопрос иммиграционной политики. Критики отмечают, что неудачная политика повлекла за собой дополнительную нагрузку на рынок жилья, что уже и так находится в кризисном состоянии из-за высоких цен.

Источник: reuters .

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