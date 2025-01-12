Мэлони, находясь всего пять часов в гольф-клубе Трампа в Мар-а-Лаго, смогла завоевать его внимание, а посодействовали этому ее связи с Илоном Маском.

Джорджа Мэлони, премьер-министр Италии, оказалась в центре политических споров из-за своих тесных связей с Дональдом Трампом и Илоном Маском.

По данным Bloomberg, тесная дружба с самыми влиятельными бизнесменами мира принесла Мэлони широкую популярность, однако такая близость может оказаться опасной для ее политической карьеры. Хотя Мэлони получила приглашение на инаугурацию Трампа, что является признаком ее влиятельности, ее отношения с новым американским президентом могут создать проблемы, в частности из-за отличий во взглядах.

Мелони имеет принципиально другие позиции по тарифам, которые могут повредить итальянским компаниям, и поддержке Украины.

"В то же время Маск, хоть и близкий к Мэлони, но также защищал ее заместителя Маттео Сальвини, возглавляющего Антииммиграционную лигу, придерживающуюся более экстремистских взглядов, чем ее собственная партия, и является соперником, которого она перехитрила, чтобы стать премьер-министром" , - пишет Манчини.

Еще одной сложной ситуацией для Мэлони является арест итальянской журналистки Сесилии Салы в Иране, что поставило ее в конфликт с США. Этот инцидент произошел после задержания в Италии швейцарско-иранского гражданина по обвинению в использовании смертоносных беспилотников.

Хотя Мэлони продолжает укреплять свои позиции, ее сотрудничество с такими контроверсионными фигурами, как Трамп и Маск, может обернуться непредсказуемыми последствиями для ее политической карьеры, ведь некоторые ее коллеги уже выражают недовольство этой близостью.

Источник: bloomberg .

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