После того, как Трамп выиграл на президентских выборах в США, демократов охватила волна взаимных обвинений и глубоких размышлений о партийной стратегии.

Демократическая партия США оказалась на развилке после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Колумнист Джеймс Беннет описывает неопределенную ситуацию, в которой оказались демократы, и то, как их внутренние противоречия ставят под сомнение их политическое будущее.

После того, как стало ясно, что Трамп вернется в Белый дом, демократов охватила волна взаимных обвинений и глубоких размышлений о партийной стратегии, которые будут продолжаться в 2025 году. Джеймс Беннет добавил, что когда Джо Байден снял свою кандидатуру, Камала Гаррис провела "похвальную кампанию", но эксперт сомневается, что она повторит это в будущем. Беннет отметил, что у Демократической партии пока нет лидера, как и руководителей с авторитетом, чтобы "помазать его на царство". Также нет согласия относительно плана действий или месседжей, что мешает выбрать один курс и двигаться в соответствии с ним.

"Необходимость бороться с реорганизацией Республиканской партии Трампом усложнит дискуссии демократов о том, пролегает ли путь к победе на национальном уровне слева или ближе к центру", - пояснил он.

Эксперт добавил, что теперь противостоять Трампу придется лидерам демократов в Конгрессе: Гакиму Джеффрису в палате представителей и Чаку Шумеру в сенате. Это означает, что программа действий демократов будет определяться противодействием инициативам новоизбранного президента США, заключил колумнист.

Источник: nv .

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