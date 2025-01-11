Дональд Трамп, который вступит на пост президента США менее чем через две недели, сталкивается с новыми вызовами на международной арене.
Как сообщает издание The Hill, хотя Трамп обещал завершить войну России в Украине и усилить противостояние Китая, он также сталкивается с угрозой атак из "серой зоны" со стороны иностранных врагов, от дронов наблюдения до актов саботажа в воздухе, море и земле.Трудно отслеживать гибридные операции стали новым вызовом для США и их союзников по НАТО.
"Несмотря на географическую удаленность от геополитических точек вспышки в Европе и Азии, Соединенные Штаты не застрахованы от гибридных атак, что засвидетельствовал пролет китайского воздушного шара-шпиона над США в 2023 году", - говорится в статье.
Более того, в ряде штатов Восточного побережья США недавно были зафиксированы неизвестные стаи дронов, что еще больше разожгло страхи по поводу возможных проблем "ближе к дому".
"Трампу, который вступит на свой второй срок менее чем через две недели, почти наверняка придется бороться с тактикой "серой зоны", даже если он успешно завершит войну в Украине, как он часто обещал сделать", - пишет издание.
Как отмечают аналитики, Россия, Иран, Китай и другие враги НАТО активно используют диверсии в "серой зоне" и считают их операциями "с низким риском и высоким вознаграждением".
Источник: thehill.
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