Партия ультраправых "Партия свободы Австрии" оказала значительное политическое влияние на последних выборах, что позволяет ее лидеру, Норберту Киклю, претендовать на должность канцлера.

Австрия может получить самого экстремального канцлера со времен Второй мировой войны, что значительно усилит пропутинский блок в Центральной Европе.

Как сообщает The Economist, партия ультраправых "Партия свободы Австрии" (FPö) оказала значительное политическое влияние на последних выборах, что позволяет ее лидеру, Норберту Киклю, претендовать на должность канцлера. Его партия получила 29% голосов, что позволяет ему заключить коалицию с правоцентристской Народной партией (ÖVP). В случае успеха Кикл станет канцлером и, по прогнозам, усилит антииммиграционную и пророссийскую риторику в правительстве.

Кикл известен своей политикой Австрии-крепости, которая предусматривает закрытые границы для искателей убежища и критикует Брюссель за его либеральные подходы. Его взгляды уже вызывали беспокойство в Европе, поскольку их можно рассматривать как приближение к нацистской риторике. Также партия FPö является официальной сестринской партией "Единой России".

Появление ультраправых на политической арене Австрии может стать прецедентом других стран Центральной Европы. Лидеры, подобные Виктору Орбану в Венгрии и Роберту Фицо в Словакии, уже поддерживают антизападную, пророссийскую риторику. В будущем выборы в Чехии могут привести к приходу к власти еще одного евроскептика, Андрея Бабиша, что лишь усугубит тенденции "путинизации Европы".

"Австрия - небольшая страна с населением 9 миллионов. Она не является членом НАТО. Дрейф вправо там имеет гораздо меньшее значение, чем во Франции или Германии. Но он все равно имеет значение", - говорится в издании.

Источник: economist.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы