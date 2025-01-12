Власти США инвестируют миллиарды долларов в модернизацию оборонных возможностей этого стратегического объекта, который расположен всего в 1700 милях от Тайваня.

Как пишет в колонке для The Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс, в случае китайского вторжения на Тайвань, Гуам может стать главной базой для воздушных, морских и сухопутных сил США и их союзников.

Однако Гуам не полностью защищен от китайских атак. Китайские ракетные силы обладают мощными баллистическими ракетами, которые могут достигать острова из материковой части Китая. Кроме того, опасность для Гуама представляют китайские бомбардировщики и подлодки, которые могут запускать крылатые ракеты.

В ответ на эти угрозы, Пентагон внедряет комплексную программу оборонных мер, которая включает в себя установку новейших ракетных систем, таких как вертикальные пусковые установки Mark 41, которые уже были испытаны во время последних маневров. В 2024 году на Гуаме было проведено успешное испытание системы противоракетной обороны, в ходе которого ракета SM-3 поразила мишень, имитирующую баллистическую ракету.

Однако, несмотря на мощные оборонительные средства, эксперты отмечают, что одной только современной ракетной обороны недостаточно для полной защиты острова. Прогнозируется, что усиление обороны Гуама будет завершено к 2026 году и будет включать в себя многочисленные пусковые установки, радары, а также новейшие системы для борьбы с ракетными угрозами.

Источник: telegraph.

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