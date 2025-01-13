Намерение Дональда Трампа, ставшего президентом США, получить контроль над Гренландией может иметь непредсказуемые последствия для геополитической ситуации, в том числе в пользу России.

Как отмечает Sky News, этот шаг может способствовать поддержке экспансионистской политики Кремля, которую он сейчас проводит в Украине, и даже стать аргументом для легитимизации российского вторжения. Кремль уже выразил обеспокоенность заявлениями Трампа, отмечая важность Арктики для национальных интересов России.

"Мы очень внимательно следим за достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава Богу, на уровне заявлений", – заявил пресс-секретарь президента Путина, Дмитрий Песков.

Россия имеет самую длинную арктическую береговую линию в мире, что наряду с огромными запасами нефти и газа делает этот регион критически важным для энергетического обеспечения страны. Кроме того, таяние льдов из-за изменения климата делает Северный морской путь все более жизнеспособным, что усиливает геополитическое значение Арктики для Москвы. В то же время, издание пишет, что РФ является единственным арктическим государством, не входящим в НАТО, и "таяние льда означает, что оно все больше рассматривает свою арктическую границу как уязвимое место".

Если США реально будут претендовать на Гренландию, Россия может увидеть это как провокацию. Кроме того, по мнению экспертов, этот шаг может привести к расколу в НАТО: "вместо того чтобы сражаться как один, они могут воевать между собой".

С точки зрения Кремля, претензии США на Гренландию могут послужить аргументом для оправдания агрессии России в Украине, заключает издание.

Источник: news.sky.

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