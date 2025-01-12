Новоизбранный президент США Дональд Трамп перенес свое обещание по завершению войны в Украине за 24 часа, которое он давал во время предвыборной кампании, на несколько месяцев.

Интервью с представителями Европы, опубликованные в Financial Times, показывают, что Трамп и его команда до сих пор ищут оптимальный подход к разрешению конфликта в Украине. Скорее всего, поддержка Киева будет продолжена после инаугурации президента 20 января. Один из европейских чиновников подчеркнул, что администрация Трампа ориентируется на демонстрацию силы и решительности, поэтому перестраивает свою стратегию по отношению к Украине.

Дональд Трамп

Трамп и его советники опасаются, что разрешение конфликта в Украине может сравниться с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году. Европейские лидеры также активно пытаются донести до Трампа важность поддержки Украины для создания более сильной позиции Киева на мирных переговорах и давления на Россию. В то же время, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, встречаясь с Трампом, отметила, что республиканец не откажется от поддержки Украины.

"Я не предусматриваю разъединение США. В вопросе мира Трамп может быть продвигающимся к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины", - отметила она на одной из последних пресс-конференций.

Владимир Путин

Она также подчеркнула, что любое дипломатическое соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, российский высокопоставленный чиновник указал, что для РФ важно получить гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО, а возглавляемый США военный альянс отступит от некоторых своих восточных дислокаций.

"Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы для России не существовало угроз. Он очень беспокоится о том, как будет выглядеть мир после войны. Трамп хочет свернуть Нато в любом случае. Мир меняется, может произойти все, что угодно", - объяснил он.

Источник: ft.

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