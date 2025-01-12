Трамп и его команда ориентируются на демонстрацию силы и решимости и ищут оптимальный подход к завершению войны в Украине.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп перенес свое обещание по завершению войны в Украине за 24 часа, которое он давал во время предвыборной кампании, на несколько месяцев.

Интервью с представителями Европы, опубликованные в Financial Times, показывают, что Трамп и его команда до сих пор ищут оптимальный подход к разрешению конфликта в Украине. Скорее всего, поддержка Киева будет продолжена после инаугурации президента 20 января. Один из европейских чиновников подчеркнул, что администрация Трампа ориентируется на демонстрацию силы и решительности, поэтому перестраивает свою стратегию по отношению к Украине.

Трамп и его советники опасаются, что разрешение конфликта в Украине может сравниться с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году. Европейские лидеры также активно пытаются донести до Трампа важность поддержки Украины для создания более сильной позиции Киева на мирных переговорах и давления на Россию. В то же время, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, встречаясь с Трампом, отметила, что республиканец не откажется от поддержки Украины.

"Я не предусматриваю разъединение США. В вопросе мира Трамп может быть продвигающимся к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины", - отметила она на одной из последних пресс-конференций.

Она также подчеркнула, что любое дипломатическое соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, российский высокопоставленный чиновник указал, что для РФ важно получить гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО, а возглавляемый США военный альянс отступит от некоторых своих восточных дислокаций.

"Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы для России не существовало угроз. Он очень беспокоится о том, как будет выглядеть мир после войны. Трамп хочет свернуть Нато в любом случае. Мир меняется, может произойти все, что угодно", - объяснил он.

Источник: ft.

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