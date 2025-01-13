Высокопоставленные должностные лица обеих стран и международные партнеры, в частности США, рассматривают первую половину 2025 года как наиболее вероятный период для начала процесса.

Переговоры между Украиной и Россией могут пройти в начале 2025 года.

Как сообщает CNN, ссылаясь на украинских и американских чиновников. Известно, что переговоры планировались в это время даже в случае победы Камалы Гаррис на выборах в США.

До инаугурации Дональда Трампа администрация Байдена анонсировала последний крупный транш военной помощи Украине около 500 миллионов долларов. Это решение должно обеспечить Украине еще больше рычагов влияния на будущих переговорах. Планировалось, что Министр обороны США подробно озвучит эту цифру на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины под руководством США на авиабазе Рамштайн в Германии.

"И американская, и украинская администрации предполагали, что в первой половине 2025 года могут состояться переговоры с Москвой – независимо от победившего на выборах в США – и их цель заключалась в том, чтобы перед потенциальными переговорами еще больше расширить позицию Украины", – пишет CNN.

К слову, накануне представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог сделал заявление о том, что надеется завершить войну в Украине в течение 10 дней после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Источник: cnn.

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