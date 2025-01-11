В последние дни правления Джо Байдена – самое время подводить итоги его пребывания в должности; несмотря на амбициозные планы, он не смог добиться многих стратегических целей, поставленных перед собой.

Приближающееся к своему завершению президентство Джо Байдена оставляет за собой неоднозначное наследие.

Как отмечает колумнист Мэтт Льюис для The Hill, Байден пришел к власти в надежде стать лидером, который сменит страну, как это когда-то сделали Франклин Рузвельт или Линдон Джонсон. Однако ему не хватило политического большинства в Конгрессе для воплощения таких амбиций, и многие его инициативы либо не были полностью реализованы, либо имели негативные последствия. Например, отмена некоторых ограничений в иммиграционной политике действовали как магнит для нелегалов, а план спасения Америки привел к усилению инфляции.

Особенно болезненным стал для Байдена хаотичный выход из Афганистана, сильно снизивший его рейтинг, восстановить который уже не удалось. Несмотря на некоторые законодательные достижения Байден не смог продемонстрировать необходимую риторическую и физическую силу для успешного президентства. Его решение по кандидатуре Камалы Гаррис на должность вице-президента стало еще одной ошибкой, поскольку Гаррис не смогла стать реальным преемником. Отсутствие четкой стратегии передачи власти привело к тому, что демократы не смогли сплотиться вокруг нового сильного лидера.

"По этим причинам президентство Байдена больше похоже на мост в никуда, чем на мост в будущее. Байдена избрали для "возвращения к нормальной жизни" после бурного первого срока Трампа. Но не сумев построить крепкое демократическое наследие, он невольно проложил путь для возвращения Трампа в Белый дом», — заключает колумнист.

Источник: thehill.

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