Источники в разведке утверждают, что растущие стратегические связи между странами вызывают беспокойство из-за вероятного нарушения "красных линий" России.

Западная разведка бьет тревогу из-за тайных дипломатических миссий Ирана в Россию, целью которых является помощь в развитии ядерной программы и противовоздушной обороны.

Как сообщает The Sunday Times, в секретных переговорах между Тегераном и Москвой принимает участие старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани.

Особую обеспокоенность вызывает сотрудничество в области ракетной технологии и дронов, где Иран играет важную роль в поставках для РФ. Также не исключено, что Иран может получить доступ к российским ядерным объектам. Экс-директор НАТО по нераспространению ядерного оружия Уильям Альберк отмечает, что краткие визиты иранских ученых в такие объекты могут существенно способствовать развитию иранской ядерной программы, включая возможность разработки меньшей и более сложной атомной бомбы.

"Вы можете отправить пару иранских ученых в Арзамас, Пензу - в любой из российских ядерных объектов - и они могут многому научиться за 24 часа. Длинные рабочие выходные дали бы иранцам много идей", - отмечает он.

По данным западных источников, Иран также приобрел новейшие истребители Су-35 и планирует модернизировать уничтоженные Израилем системы противовоздушной обороны. В то же время вскоре иранская делегация собирается встретиться с представителями Великобритании, Германии и Франции, стремясь возобновить ядерное соглашение и снять санкции.

Ранее Тегеран заявлял, что готов свою программу ядерного обогащения до 60%. Для создания ядерного оружия необходимо производство обогащенного урана чистотой 90%. Согласно оценкам экспертов, Иран уже находится в одном шаге от того, чтобы иметь достаточно материала для создания атомной бомбы.

Источник: thetimes.

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