Дания обладает гораздо меньшей военной мощью, поэтому точно проиграла бы войну за Гренландию с Соединенными Штатами Америки; однако эксперты говорят, что смысла в таком шаге Трампа совершенно нет.

Вопрос военного захвата Гренландии, который недавно отказался исключать Дональд Трамп, вызвал резонанс в мировых СМИ.

Издание Politico оценило теоретическую возможность такого сценария, отметив, что хотя США могут легко победить Данию в военном конфликте, смысла в таком шаге нет.

Вооруженные силы США, с бюджетом обороны, который в 2024 году составил рекордные 948 миллиардов долларов, значительно преобладают Данию, оборонный бюджет которой составляет всего 9,9 миллиарда долларов. Кроме того, вооруженные силы США насчитывают 1,3 миллиона военнослужащих, некоторые из них уже сейчас дислоцируются на Гренландии. Поэтому эксперты отмечают, что если бы США все же решили захватить Гренландию, это была бы "кратчайшая война в истории".

Как пишет издание, оборонные возможности Дании в реальности даже меньше, чем на бумаге. Ранее в местной печати было сообщение о том, что некоторые корабли береговой охраны Дании, задействованные в патрулировании прибрежных вод Гренландии, не имеют необходимого программного обеспечения для управления огнем бортовых орудий. Они просто не были закуплены. Поскольку военная несостоятельность страны не секрет, в 1951 году Дания и США заключили соглашение, согласно которому американская армия может пользоваться военными базами в Гренландии и одновременно берет на себя основное бремя по обороне острова в случае необходимости.

А относительно заявлений Трампа о захвате Гренландии, по словам экспертов, даже если бы остров перешел под контроль США, это не принесло бы Вашингтону значительных преимуществ. Гренландия остается финансово обременительным регионом для Дании с бюджетными дотациями на уровне до 1 миллиарда долларов в год. Кроме того, США уже получают то, что желают. Страна имеет возможность размещать свои военные базы на острове и инвестировать в добычу природных ископаемых. Кроме того, Дания также запретила китайской компании строить аэропорты на Гренландии.

Источник: politico.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы