Территориальные претензии новоизбранного президента США напоминают риторику Кремля.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. Он добавляет, что, несмотря на разницу в исторических и культурных контекстах, оба политика имеют три основных общих черты и Дональд Трамп действительно может попытаться руководить США так, как Путин правит РФ.

Первая черта - это пренебрежение к демократическим ограничениям и социальному либерализму, замененное отношением к власти как к личному наследию. Вторая — склонность к мафиозному подходу в политике, где личная лояльность играет важную роль. Третья – это убеждение, что международный порядок после холодной войны является временным отклонением, а теперь великие государства снова доминируют, рассматривая другие регионы как сферы собственного влияния.

Трамп склоняется к национализму и лояльности, а также подвергает сомнению международные институты. Трамп, как и Путин, пытается восстановить «сферу влияния», только в его случае это касается Канады, Гренландии, Мексики и Панамы, отмечает эксперт.

Чемпион предполагает, что между обеими политиками может быть как партнерство, так и конфликт. Но общим для политиков то, что оба чувствуют слабость своих оппонентов на международной арене. Однако, в отличие от Путина, не колеблющегося применять военную силу, Трамп имеет на вооружении экономические рычаги влияния.

"Этот вид принуждения тоже прямо из путинских правил игры. Возможно, лучший урок, который Трамп мог бы извлечь из Кремля, - это долго и внимательно смотреть на то, как все эти торговые и энергетические санкции сработали" , - заключает он. эксперт.

Источник: bloomberg .

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