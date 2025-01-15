Джорджия Мэлони в Италии и Виктор Орбан в Венгрии, пытаются наладить связи с Трампом и его политическими союзниками, включая Илона Маска.

Популистские правые лидеры Европы надеются, что президентство Трампа может принести им выгоду, но это взаимодействие может иметь нежелательные последствия для европейского единства.

Об этом в The Guardian пишет обозреватель издания Натальи Точчи. Она отмечает, что Трамп, известный своей откровенной политикой игнорирования международных норм, неоднократно выражал агрессивные заявления по поводу союзников, в частности пообещав аннексировать Гренландию. Такая риторика уже вызвала критику со стороны европейских лидеров, включая Германию и Францию. Однако это не мешает ультраправым лидерам Европы поддерживать его с надеждой, что их интересы найдут отклик в Вашингтоне.

Однако это может привести к расколу в Европейском Союзе, в котором уже нарастает внутреннее напряжение из-за роста популистских и националистических настроений. В таких странах, как Италия, Швеция и Финляндия, ультраправая политика становится все более влиятельной. Автор статьи говорит, что в случае Мэлони она, вероятно, будет пытаться смягчить удары со стороны Вашингтона, связанные со значительным профицитом торговли Италии с США и неудивительными расходами на оборону на уровне 1,5% ВВП.



На этой неделе стало известно о возможном соглашении на 1,6 миллиарда евро между Италией и SpaceX Илона Маска о предоставлении коммуникационных услуг для итальянских учреждений, включая оборонные. Хотя технология Starlink считается безопасной, передача столь важной инфраструктуры иностранной компании, принадлежащей самому богатому человеку на Земле, создает серьезные риски для национальной безопасности. Кроме того, это соглашение может помешать развитию проекта Iris 2 – европейской спутниковой группы стоимостью 10 миллиардов евро, включающей итальянские компании.

"Вместо того, чтобы беспокоиться о Трампе, Европе было бы лучше объединиться и больше беспокоиться о себе", - заключает обозреватель.

Источник: theguardian.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы