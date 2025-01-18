20 января 2025 года США и весь мир станут свидетелями исторической инаугурации Дональда Трампа, возвращающегося в Белый дом в роли 47 президента Америки.

Это первое подобное событие в истории США, когда бывший президент возвращается в должность после одного срока перерыва.

Трамп станет вторым в истории Америки, кому удалось это сделать. Первым был Гровер Кливленд, вернувшийся в Белый дом после паузы. Он был президентом США в 1885–1889 и 1893–1897 годах.

На момент принесения присяги, Трампу будет 78 лет, что сделает его старшим новоизбранным президентом США. До этого рекорд установил Джо Байден, которому на момент инаугурации было на 159 дней меньше. Особенность этой инаугурации также состоит в том, что республиканец станет первым президентом в истории США, который вступит в должность, будучи осужденным преступником. Напомним, что 10 10 января 2025 года суд Нью-Йорка назначил Трампу "безусловное увольнение" как наказание за финансовые махинации с выплатами за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, однако это не отменяет судимость республиканца.

Еще одним значимым моментом станет то, что инаугурация Дональда Трампа впервые в истории может пройти с приспущенными флагами через 39-го американского президента Джимми Картера. Этот факт очень не нравится новоизбранному президенту США и видит в этом коварную месть предшественников. Поэтому некоторые эксперты убеждены, что республиканец будет пытаться откорректировать традиционный 30-дневный траур так, чтобы флаги были подняты в день инаугурации.

Традиционно на инаугурацию президента США не приглашают иностранных лидеров – их представляют послы. Однако Дональд Трамп в этом году нарушил этот обычай, пригласив на инаугурацию китайского лидера Си Цзиньпина. Однако Си отказался, как и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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