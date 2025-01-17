Переговоры между командой Трампа и союзниками по НАТО создали впечатление, что новоизбранный президент США намерен усилить позиции Украины перед возможными переговорами, а не спешить к миру, который может оказаться невыгодным для Киева.

Европейские союзники Украины проявляют осторожный оптимизм по поводу того, что избранный президент США Дональд Трамп не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

Как отмечает Bloomberg, признание этой позиции стало результатом ряда частных переговоров с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры отмечали важность дальнейшей поддержки Украины.

Европейские политики рассчитывают, что Трамп может использовать как дипломатические каналы, так и стратегии сдерживания для обеспечения продолжения поддержки Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подчеркнула, что единственный путь заставить Россию сесть за стол переговоров — создать для нее сложные условия на поле боя. Мэлони также отметила, что Трамп имеет все возможности для комбинирования дипломатии с экономическим давлением.

Несмотря на то, что Трамп еще не определил окончательный курс по Украине, его команда осознает возможные последствия неудачи в этом противостоянии, в том числе на примере выхода США из Афганистана. Поэтому, как отмечают европейские чиновники, на столе переговоров обязательно должна оставаться тема гарантий безопасности. Украины.

Как отмечают украинские и европейские чиновники, несмотря на то, что планировщики в команде Трампа выдвигают несколько идей, пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января.

"Однако эти разговоры вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах. Чиновники ЕС просчитывали самые плохие сценарии на случай, если Трамп выполнит обещание быстро закончить войну – и, возможно, заключит соглашение, которое отодвинут Киев в сторону и укрепит Владимира Путина", – пишет Bloomberg.

Источник: bloomberg.

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