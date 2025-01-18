Идея привлечения британских и французских войск в миротворческую миссию возникла на фоне опасений западных лидеров, что Трамп будет склонять Украину к переговорам с Россией.

Франция и Великобритания рассматривают возможность отправки миротворческих сил на Украину после потенциального соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источников издания, президент Франции Эммануэль Макрон выступает за такой шаг и уже обсуждал это с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Однако официально в Британии и Франции пока не подтвердили конкретные детали проходивших на встрече в Чекерсе переговоров на прошлой неделе.

Согласно одним из источников, британские чиновники выразили обеспокоенность потенциальными рисками, связанными с введением войск в Украину.

"Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией", говорит один из источников издания.

Одна из идей завершения войны в Украине, которую обсуждают в Вашингтоне, Лондоне и Париже, состоит в создании демилитаризованной буферной зоны на границе Украины и России, где могли бы быть размещены западные миротворческие силы. Макрон в ходе беседы с Зеленским подчеркнул, что европейские страны должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности и мирных гарантий для Украины.

Однако несмотря на оптимизм французской стороны, Великобритания пока не готова окончательно принять решение. Британские чиновники предостерегают от поспешных шагов, поскольку отправка миротворцев может повлечь за собой резкую реакцию РФ, если Кремль воспримет это как эскалацию конфликта. Кроме того, отправка миротворческих сил увеличит нагрузку на оборонный бюджет Великобритании.

Источник: telegraph .

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