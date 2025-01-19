Остров , который уже на протяжении трех веков является частью Дании, имеет колоссальные запасы нефти и газа, которые, по словам экспертов, могут стать источником огромной прибыли для нефтяных компаний, но при этом повлечь за собой необратимые изменения в климате Земли.

Как пишет Politico, Гренландия содержит около 31 400 миллионов баррелей нефтяного эквивалента и более 140 триллионов кубических футов природного газа. Это огромные запасы, которые могут выглядеть привлекательно для промышленников, но для экологов и климатических активистов это «углеродная бомба», которая может ускорить глобальное потепление.

После прихода к власти социалистов в Гренландии в 2021 году был введен мораторий на добычу нефти и газа, в результате чего страна сделала важный шаг к сохранению климата. Трамп, который во время своего президентства активно поддерживал увеличение добычи ископаемого топлива, пообещал отменить мораторий, аргументируя это потребностью в «экономической безопасности». Он неоднократно заявлял, что Соединенным Штатам необходимо «высвободить американскую энергию», что означает расширение добычи нефти и газа, даже если это приведет к дополнительным выбросам парниковых газов.

Экологические организации обеспокоены тем, что аннексия Гренландии и восстановление добычи нефти и газа могут сделать невозможным ограничение глобального потепления до 1,5 градуса, как это требуют международные климатические соглашения. Расширение добычи в Гренландии также станет сигналом для других стран, что можно продолжать эксплуатировать природные ресурсы без учета экологических последствий.

Источник: politico .

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