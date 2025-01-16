15 января, после 15 месяцев войны, в секторе Газа было подписано соглашение о прекращении огня.

При поддержке новой и старой администраций США, а также Египта и Катара удалось заставить как Израиль , так и ХАМАС взять на себя обязательство прекратить огонь.

Как пишет The Economist, согласно условиям соглашения, ХАМАС должен освободить 33 из 98 остающихся в Газе израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных. В течение шести недель обе стороны должны продолжить переговоры, чтобы завершить вывод израильских войск из Газы и обеспечить освобождение других заложников.

Несмотря на достигнутое соглашение, вопрос о завершении войны остается открытым. Возникают сомнения в том, сколько заложников остаются в живых, а также способен ли ХАМАС выполнить свои обязательства, поскольку часть заложников была захвачена другими палестинскими группами. Израиль также требует гарантий безопасности для последующих этапов соглашения, на что ХАМАС вряд ли согласится.

Для израильского правительства прекращение огня тоже не означает конец борьбы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, добившийся значительных успехов на фронте, сначала выступал против соглашения, но теперь, когда внешнее давление стало значительным, он готов принять прекращение огня.

У западных партнеров, в частности США, есть большие ожидания от будущего соглашения, поскольку речь идет о возможной дипломатической инициативе, включающей союз между Израилем и Саудовской Аравией. Такое соглашение, по словам экспертов, могло бы стать важным шагом для стабильности на Ближнем Востоке, однако вызывает противоречия внутри Израиля.

Несмотря на то, что большинство израильтян поддерживают прекращение войны, ультраправые партии выступают против, считая это отказом от достигнутых военных успехов. Нетаньяху, пытаясь балансировать между поддерживающими завершение войны и радикальными партиями, надеется, что после завершения соглашения с ХАМАС он будет в лучшей позиции для последующих политических шагов.

Источник: economist .

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