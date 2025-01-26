Путин пытается успокоить одного из ближайших африканских союзников, президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена-Арканжа Туадеру после провала в Сирии.

Президент России пытается заверить Туадеру в военной поддержке Кремля после того, как Россия не смогла предотвратить крах режима Башара Асада в Сирии, где силы ППК "Вагнер" также принимали участие в боевых действиях.

Как пишет британское издание The Times, Туадера, приехавший в Москву для переговоров с Путиным, получил поддержку наемников "Вагнера" ​​с 2018 года, когда они прибыли в ЦАР для обеспечения стабильности власти президента в обмен на контроль над золотыми и алмазными месторождениями.

Именно благодаря помощи "Вагнера" Туадера смог провести в 2023 году референдум, снявший ограничения на сроки президентских полномочий. Поддержка "Вагнера" ​​помогла Туадере остаться у власти, даже несмотря на активные боевые действия и контроль большей части страны повстанческими силами. Несмотря на это, опасения, что недавний успех повстанцев в Сирии может подтолкнуть Туадеру искать альтернативные гарантии безопасности.

"Я думаю, россияне чувствуют, что он может колебаться и поэтому они хотят укрепить его авторитет. Соединенные Штаты не отказались от идеи борьбы за влияние в Центральноафриканской Республике", - отмечает аналитик Самуэль Рамани.

Во время встречи с Путиным Туадера назвал российских наемников "инструкторами", подчеркивая их вклад в превращение армии ЦАР в мощную силу для борьбы с террористами.

Источник: thetimes .

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