Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет амбиции поскорее прекратить войну в России против Украины; однако эта задача будет чрезвычайно сложной.

После того как Трамп сыграл ключевую роль во временном прекращении боевых действий в секторе Газа, он намерен повторить этот успех на украинском фронте.

Однако, как отмечает Bloomberg, ситуация в Украине гораздо более сложная и менее поддающаяся контролю.

"На этой неделе Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру, включая подземное хранилище природного газа, которую она назвала местью за украинские удары с использованием ракет США и Великобритании и после того, как Украина нанесла удар по российским энергетическим активам", - говорится в статье.

Трамп пообещал, что будет пытаться прекратить конфликт, но обстоятельства на месте значительно усложняют такую ​​возможность. Российские войска не останавливаются в наступлении, а Кремль выдвигает жесткие требования для любого возможного мирного урегулирования. Путин, уже контролирующий значительную часть украинских территорий, требует, чтобы Киев больше не стремился вступить в НАТО.

"Но это еще не все. Российский лидер также полон решимости жестко ограничить Вооруженные силы Украины и свести к минимуму ее связи с трансатлантическим альянсом, оставляя Киеву мало возможностей для защиты от будущих нападений", - пишет Bloomberg.

Как отмечают аналитики, Трамп, всегда скептически относившийся к перспективам Украины по возвращению оккупированных территорий, поддерживает идею, что Украине не следует вступать в НАТО.

"Поскольку Трамп готовится принести присягу в понедельник, любые дальнейшие переговоры будут чрезвычайно трудными", - заключает издание.

Источник: bloomberg .

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