Стремление Трампа быстро решить самые большие мировые проблемы, в частности в Украине и Газе, начинает давать первые результаты.
Об этом в газете The Telegraph пишет обозреватель по вопросам обороны и главный колумнист по международным отношениям Кон Кафлин. Одним из первых результатов стало прекращение боевых действий в секторе Газа, где новоназначенный спецпредставитель Трампа, Стив Виткофф, достиг соглашения о перемирии и освобождении заложников. Это стало возможным благодаря новому подходу Трампа к Израилю, ранее имевшего сложные отношения с администрацией Джо Байдена.
"Байден имел сложные отношения с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который то хвалил его, то критиковал. Это означало, что уходящий пост президента США имел мало рычагов влияния, когда речь шла о том, чтобы убедить Нетаньяху прекратить боевые действия. ", – добавляет Кафлин.
Что касается войны в Украине, Трамп ставит себе амбициозную цель – как можно быстрее прекратить боевые действия. Хотя его помощники признают, что этот процесс может затянуться, сам Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования. Однако непримиримые позиции обеих сторон – Украина настаивает на вступлении в НАТО, а Путин требует отказа от этого – делают достижение соглашения невероятно сложной задачей.
"Ситуация в Украине еще больше усугубляется тем, что военные отреагировали на возвращение Трампа, активизировав свои усилия, чтобы захватить как можно больше территории в ожидании будущих мирных переговоров", - объясняет эксперт.
Для Трампа важным мотивом для привлечения политического капитала в глобальные конфликты является желание снизить финансовое бремя для американских налогоплательщиков. Это особенно касается войны в Украине, где Соединенные Штаты являются главным поставщиком помощи и ситуации в Газе, где США обеспечивают военную поддержку Израилю.
Источник: telegraph .
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