Возвращение Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки оказывает значительное влияние на глобальные конфликты, что становится очевидным даже до его официальной инаугурации.

Стремление Трампа быстро решить самые большие мировые проблемы, в частности в Украине и Газе, начинает давать первые результаты.

Об этом в газете The Telegraph пишет обозреватель по вопросам обороны и главный колумнист по международным отношениям Кон Кафлин. Одним из первых результатов стало прекращение боевых действий в секторе Газа, где новоназначенный спецпредставитель Трампа, Стив Виткофф, достиг соглашения о перемирии и освобождении заложников. Это стало возможным благодаря новому подходу Трампа к Израилю, ранее имевшего сложные отношения с администрацией Джо Байдена.

"Байден имел сложные отношения с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который то хвалил его, то критиковал. Это означало, что уходящий пост президента США имел мало рычагов влияния, когда речь шла о том, чтобы убедить Нетаньяху прекратить боевые действия. ", – добавляет Кафлин.

Что касается войны в Украине, Трамп ставит себе амбициозную цель – как можно быстрее прекратить боевые действия. Хотя его помощники признают, что этот процесс может затянуться, сам Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования. Однако непримиримые позиции обеих сторон – Украина настаивает на вступлении в НАТО, а Путин требует отказа от этого – делают достижение соглашения невероятно сложной задачей.

"Ситуация в Украине еще больше усугубляется тем, что военные отреагировали на возвращение Трампа, активизировав свои усилия, чтобы захватить как можно больше территории в ожидании будущих мирных переговоров", - объясняет эксперт.

Для Трампа важным мотивом для привлечения политического капитала в глобальные конфликты является желание снизить финансовое бремя для американских налогоплательщиков. Это особенно касается войны в Украине, где Соединенные Штаты являются главным поставщиком помощи и ситуации в Газе, где США обеспечивают военную поддержку Израилю.

Источник: telegraph .

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