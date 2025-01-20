20 января 2025 года Дональд Трамп возвращается в Белый дом и станет 47-м президентом США; хотя политик победил на ноябрьских выборах, официально он вступает в должность только после принесения присяги.

Торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа начинается с традиционной церковной службы в церкви Святого Иоанна, после чего проводится традиционное чаепитие в Белом доме с Джо и Джилл Байден, являющееся частью традиции передачи власти с 1953 года.

Из-за низкой температуры в Вашингтоне церемония проходит не на улице, как обычно, а в ротонде Капитолия. В прошлый раз это было в 1985 году, когда проходила инаугурация Рональда Рейгана.

В 9:30 по местному времени на Западной лужайке Капитолия начнутся музыкальные выступления и приветственные речи. Кульминацией станет принесение присяги Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом, а также инаугурационная речь президента, которая начинается в полдень по местному времени (19:00 по Киеву).

После этого Трамп подпишет ключевые документы в президентской комнате, а затем пройдет обед с участием комитета Конгресса. Официальная часть завершится парадом по Пенсильвании-авеню, в котором примут участие военные и творческие коллективы. Вечер завершится тремя торжественными балами, на которых Трамп выступит с речами. На каждом из мероприятий 47-й президент США обратится с речью к гостям, подчеркивая основные задачи.

Уже известно, что среди гостей около 200 000 человек, среди которых не только поклонники Трампа, но и его оппоненты. Кроме того, церемонию решили посетить ведущие политики, такие как Джо Байден, Камала Харрис, Барак Обама и Джордж Буш. Звезды также не пропускают этот исторический момент: среди выступающих кантри-певица Керри Андервуд и диско-группа The Village People, ранее поддерживавшие Трампа.

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