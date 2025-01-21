В конце 2022 года возникло разногласие в высоких кругах американской политики по завершению войны в Украине: госсекретарь Соединенных Штатов настаивал на продолжении боевых действий.

Главнокомандующий Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предложил Киеву воспользоваться успехами на фронте и начать переговоры с Москвой, чтобы остановить кровопролитие, однако эта идея встретила сопротивление со стороны государственного секретаря США Энтони Блинкена, выступившего за продолжение борьбы.

Как отмечает The New York Times, после вывода американских войск из Афганистана, что вызвало критику со стороны республиканцев, Блинкен получил возможность проявить свое политическое мастерство. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он активно способствовал формированию международной коалиции в поддержку Украины, в том числе из-за поставок оружия и введения экономических санкций против РФ.

"Когда Путин готовился к нападению, Блинкен выступил в Берлине с речью, в которой упомянул, как президенты Джон Кеннеди и Рональд Рейган противостояли советским властям, и заявил, что Соединенные Штаты снова будут защищать руководящие принципы международного мира и безопасности", - говорится в статье.

The New York Times пишет, что из-за того, что Украина и Россия не хотели переговоров, Блинкен был "не столько миротворцем, сколько военным стратегом". Высокопоставленный чиновник часто спорил с чиновниками Пентагона, которые не хотели рисковать, отправляя в Украину больше мощного вооружения. Поэтому в конце 2022 года, когда украинские военные осуществили успешную контратаку на Харьковщине, а Милли предложил воспользоваться этим и начать мирные переговоры - Блинкен настоял, что борьба может продолжиться.

Источник: nytimes .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы