Урегулирование конфликта в Украине с участием Дональда Трампа приобретает все более четкие контуры, хотя еще остается много неопределенностей.

Ранее Трамп обещал завершить войну в Украине через 24 часа, но ситуация выглядит гораздо сложнее, поскольку Россия не демонстрирует готовности к каким-либо уступкам.

Как пишет The New York Times, ключевым моментом станет то, захочет ли Трамп сохранить центральную роль США в конфликте — предоставлении разведданных, оружия и разрешения Украине наносить удары по российской территории.

Многие высокопоставленные чиновники США, как демократы, так и республиканцы, склоняются к тому, что в рамках предстоящего соглашения Россия, вероятно, сохранит контроль над примерно 20% территории Украины — это может стать основой перемирия, подобного завершившему Корейскую войну. в 1953 году.

Однако наиболее сложной частью любого соглашения будет гарантирование того, что Россия не воспользуется прекращением боевых действий по перевооружению и восстановлению своих сил. В частности, советник национальной безопасности Джейк Салливан отмечает, что для обеспечения безопасности Украины команда Байдена работала над созданием необходимой "архитектуры", хотя президент Зеленский настаивает на том, что только вступление в НАТО обеспечит реальную безопасность от новых нападений.

Издание также пишет, что Трамп может отказаться от разрешения Украине наносить удары по российской территории, что станет значительным шагом в направлении снижения участия США в конфликте. Однако такая позиция вызывает беспокойство среди части его партии, считающей необходимым продолжение военной поддержки Украины.

Между тем, Россия выступает за более серьезные уступки со стороны США, включая вывод американских войск и вооружений из Европы. Трамп, по словам источников, пока хранит молчание.

Источник: nytimes .

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