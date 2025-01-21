Директор ЦРУ Уильям Бернс, стоявший во главе американской разведки во время войны в Украине, завершает свою миссию после почти трех лет интенсивной работы.

Бернс, известный своей скромностью и дипломатическими способностями, стал ключевой фигурой в предоставлении разведданных, которые помогли Украине защищаться от российского вторжения.

Как пишет международный обозреватель Дэвид Игнатиус для The Washington Post, еще в 2021 году Бернс предупреждал Киев и мир об угрозе со стороны России, обмениваясь разведданными, которые стали решающими для стратегического планирования Украины. Во время полномасштабного вторжения России в Украину он неоднократно посещал Киев, встречался с президентом Зеленским и украинскими военными руководителями, чтобы обеспечить эффективную поддержку.

"Его офицеры ЦРУ остались на месте после начала российского вторжения и после того, как американские дипломаты и военный персонал покинули (Украину). Они были на фронте почти три года, обмениваясь разведданными, чтобы помочь Украине бороться с российскими захватчиками", - пишет обозреватель.

Известно, что Бернс знаком с Путиным 20 лет и долгое время был послом США в Москве. В 2007 году он передал Белому дому, что Путин – "император, который не совсем одет".

"Возможно, Бернсу суждено было встретиться с Путиным на поле боя в Украине... Сейчас он видит мало шансов на то, что Путин готов к любому соглашению, которое не является капитуляцией Украины", - отмечает автор статьи.

Обозреватель также добавляет, что Бернс был чрезвычайным директором ЦРУ.

"Шпионские романы часто затрагивают вопросы лояльности. В течение четырех лет работы в ЦРУ Бернс был непоколебимым руководителем секретной службы Америки, оказывающей помощь Украине на местах. На фронте он стоял на стороне Украины и собственных командиров. Глава этой истории об измене, если она произойдет, состоится после того, как Бернс покинет свой кабинет на седьмом этаже", - подытожил Игнатиус.

Источник: washingtonpost .

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