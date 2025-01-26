Дональд Трамп — не только 45 и 47 президент США, но и знаменитый ловелас, чьи отношения с женщинами всегда привлекали внимание мировых СМИ.

Женщины и подруги, которые окружали или жили с Трампом , безусловно повлияли на его жизнь и карьеру.

Новоизбранный президент США был трижды женат, а многочисленные подруги, модели и знаменитости стали частью его жизни.

Первая жена, чехословацкая модель Ивана Зельничкова, была не только женой, но и бизнес-партнером. Их брак, заключенный в 1977 году, длился 13 лет, и за это время Ивана помогла мужу в бизнесе. С ее помощью появились такие легендарные проекты как Башня Трампа и Трамп Плаза. Однако их брак закончился громким разводом из-за скандалов, включая роман Трампа с актрисой Марлой Мэйплз, на которой он официально женился в 1993 году.

Эти отношения также не были без турбулентных моментов: пара часто попадала в заголовки из-за любовных интриг, в частности из-за романа Марлы с ее телохранителем. Трамп на тот момент испытывал финансовые трудности, но не менял свой образ жизни, что еще больше усложняло его личные отношения. Развод произошел в 1999 году, а отступные для Марлы составили гораздо меньшую сумму, чем для Иваны — всего миллион долларов.

Следующая большая любовь Трампа – Мелания Кнавс, словенская модель. Их история началась в 1998 году, когда Мелания отказалась дать Трампу свой номер, но затем сама пригласила его на свидание. Пара вышла замуж только в 2005 году, а через 11 лет Мелания стала первой леди США. Несмотря на многочисленные слухи и критические оценки их отношений, Мелания верила в победу на выборах и активно поддерживала его.

Трамп также связан с другими известными женщинами, такими как модель Карла Бруни, актриса Виктория Здрок и даже принцесса Диана. Однако последняя история стала для него величайшим поражением. Хотя Дональд активно пытался завоевать сердце принцессы, присылал ей букеты стоимость в целое состояние, она так и не ответила взаимностью. Это, по словам самого Трампа, стало его величайшим разочарованием на амурном фронте.

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