Такие решения Трампа могут иметь глобальные последствия для мировых рынков энергоресурсов и экологической ситуации.

Как пишет Reuters, одним из первых шагов нового президента стало объявление чрезвычайного положения в энергетическом секторе США. Трамп заявил, что это предоставит ему полномочия по снижению экологических ограничений на энергетическую инфраструктуру и ускорению строительства новых трубопроводов и электрических сетей. Проблемы с ростом спроса на энергию, в частности из-за технологического бума в области искусственного интеллекта, стали основной причиной для таких решений.

Трамп также возобновил процедуру выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа, что будет способствовать дальнейшему росту США в качестве мирового лидера в этой области. По его словам, возобновление этих проектов обеспечит стабильность поставок газа в Азию и Европу, где сейчас наблюдается высокий спрос.

Отказавшись от Парижского климатического соглашения, Трамп подчеркнул, что соглашение несправедливо ограничивает США, в то время как страны как Китай продолжают загрязнять окружающую среду без каких-либо санкций. Это решение вызвало шквал критики со стороны экологических организаций, но Трамп считает его необходимым для поддержания национальных интересов. Не менее контроверсионным стало решение приостановить новые проекты ветровых электростанций. Трамп назвал морские ветряные мельницы дорогими и вредными для природы, что может задержать развитие возобновляемой энергетики в США.

Что касается электромобилей, Трамп отменил инициативу Байдена по поводу того, чтобы к 2030 году половина всех новых авто были электрическими. Кроме того, он объявил об отмене поддержки развития инфраструктуры для зарядных станций и подверг сомнению целесообразность льгот для электромобилей. Трамп также возобновил планы по бурению нефтяных скважин в Арктике, что было ограничено администрацией Байдена, а также заявил о намерении пополнить стратегический нефтяной резерв США до максимального уровня.

Источник: reuters .