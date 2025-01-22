Президент России Владимир Путин не сядет за стол переговоров, если санкции ослабнут или ему предложат выгодные условия; он должен понять, что он не победит в Украине.

Единственный способ принудить Кремль к переговорам по окончании войны — дать понять Путину, что он не может победить.

Как считает колумнист Bloomberg Opinion Марк Чемпион, чем больше западная поддержка Украины будет укреплять ее позиции на поле боя, тем быстрее Россия поймет, что дальнейшее продолжение боевых действий приведет к невыгодным для нее результатам. Только осознание невозможности победы станет реальным стимулом для Кремля к переговорам. По словам Чемпиона, даже ослабление нефтяных санкций не способно вынудить Путина идти на уступки без более сильной позиции Украины.

Новое внешнеполитическое руководство в США, по мнению журналиста, начинает отдавать себе отчет в важности этого подхода. Вместо ожидания быстрого мира они, вероятно, смогут пересмотреть свои стратегии и подготовиться к продолжительной борьбе, что увеличит затраты для России и затянет ее в переговорный процесс. Но одновременно, если Трамп будет менее привержен защите Украины, это, по прогнозам, снизит мотивацию Кремля идти на мирные переговоры.

"Встреча с Путиным или предложение снять санкции не являются бессмысленными шагами, нет. Но сами по себе они были бы такими, как увидел Трамп во время встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином на саммите в Сингапуре во время своего первого президентского срока. Как и Ким, Путин просто положил бы любые уступки в карман как бесплатные подарки и пошел бы дальше", - объясняет колумнист.

Чемпион отмечает важность предоставления Украине высококачественного оружия и военной помощи для укрепления ее оборонных линий. Укрепление украинской армии и возвращение инициативы на поле боя должны стать основными факторами, которые заставят Путина согласиться на реальные переговоры по окончании войны.

Источник: bloomberg .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы