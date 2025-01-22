Хотя политика Трампа о поддержке Израиля не вызывает сомнений, его непредсказуемый стиль правления может привести к неожиданным результатам для Ближнего Востока.

Об этом Foreign Affairs пишет экономист по развитию в Рамалли Раджа Халиди. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что может "решить" ситуацию на Ближнем Востоке, однако его конкретные планы оставались неясными. По возвращении в Белый дом он столкнется с многочисленными вызовами, начиная от гуманитарного кризиса в Газе до сложных отношений с арабскими странами.

Как пишет эксперт, хотя многие палестинцы не ожидают никаких изменений в своих отношениях с Трампом, однако существует надежда, что его непредсказуемость и стремление заключать сделки могут принести некоторые положительные сдвиги.

Трамп уже зарекомендовал себя как лидер, не боящийся брать на себя ответственность за противоречивые решения. Во время первого срока он признал Иерусалим столицей Израиля и аннексировал часть палестинских территорий. В то же время его «соглашение века», поддерживавшее интересы Израиля, было отвергнуто палестинцами, ведь оно лишало их права на суверенитет.

Региональная динамика изменилась с момента, когда Трамп покинул президентский пост. Израиль добился значительных военных успехов, но поддержка США в этом контексте вызвала критические вопросы среди арабских стран. Автор статьи пишет, что возможно Трамп попытается оживить свой план «соглашения века» для Израиля и Палестины. Однако новые реалии на Ближнем Востоке могут открыть возможности по изменению подхода Трампа, поскольку большинство арабских стран, похоже, готовы пойти на соглашение с Израилем, если это принесет им безопасность и экономические выгоды.

"После всех страданий, которые испытали палестинцы, их, скорее всего, будущее – это «ни войны, ни мира»: низкий уровень сопротивления и репрессий, противостояние с посягающими израильскими поселениями, минимальная гуманитарная помощь и восстановление, а также единое государство, похожее на апартеид", - заключают в издании.

Источник: foreignaffairs .

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