Уже спустя сутки после принятия первой серии указов Трампа , направленных на прекращение выделения федеральных средств, демократы собрались для обсуждения действий в защиту государственных программ.

Об этом пишет Politico. В издании рассказывают, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и другие демократы провели телефонное совещание с более чем 100 участниками, среди которых были представители организаций, защищающих федеральные программы для уязвимых групп населения, в том числе беременных женщин и детей. Участники обсудили, как противодействовать Трампу, который, по мнению демократов, нарушает закон о конфискации, запрещающий президенту односторонне изменять финансирование, согласованное Конгрессом.

Указы Трампа, касающиеся замораживания иностранной помощи Украине и других стран, а также приостановки финансирования законов, связанных с борьбой с изменением климата, стали основой для критики со стороны демократов. Они считают, что такие действия нарушают основополагающий принцип "власти кошелька", который принадлежит Конгрессу. Теперь демократы пытаются понять, какое именно финансирование Трамп планирует остановить и как это повлияет на страну.

"Существует целый набор политических контрмер, которые можно принять для того, чтобы иметь право подать в суд, чтобы отстоять волю Конгресса", - заявил сенатор Шелдон Уайтхаус.

В то же время демократы уже планируют инициировать расследование по законности указов Трампа, в частности, нарушает ли администрация принципы бюджетного контроля.

Источник: politico .

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