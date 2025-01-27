Движение MAGA, которое когда-то воспринималось как вспышка популизма, теперь превращается в крепкую идеологическую силу с новыми лидерами и перспективами на будущее.

После восьми лет отмеченных хаосом в первом президентстве Дональда Трампа, движение начало меняться.

Как пишет для Telegraph доцент кафедры философии и религии в Кембриджском университете Джеймс Орр, на волне "Второго пришествия" Дональда Трампа возникло идеологическое движение со стойкостью и импульсом, чтобы выстоять далеко за пределами, когда его основатель отступит.

Магнитной силой новой фазы движения MAGA стал Дж. Д. Вэнс, который стал не только верным союзником президента, но и символом нового поколения правых политиков. Его успех показал, что популистские идеи могут быть оформлены в интеллектуально обоснованную политику, что находит поддержку в широких слоях общества.

Движение MAGA во главе с Трампом усовершенствуется и все больше обращается к стратегическим вопросам, таким как энергетическая независимость, иммиграционная политика, борьба с прогрессивными идеологиями и поддержание традиционных ценностей.

Хотя позиции Трампа были радикальными в начале, они теперь имеют гораздо более широкую поддержку среди избирателей, особенно среди молодого поколения. Одной из ключевых особенностей движения стало создание собственных институтов и медиаресурсов. В частности, социальные сети и мемы стали мощным инструментом, мобилизующим молодежь и создающей новую контркультуру.

Больше всего это стало заметно в Европе, где MAGA активно демонстрирует успехи и набирает популярность среди правых движений. Например, в Великобритании наблюдается рост интереса к институтам, подобным тем, что стали основой MAGA.

Источник: telegraph .

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