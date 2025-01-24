Соглашение о прекращении огня между Израилем и Газой находится на грани срыва; несмотря на недавний обмен заложниками, где ХАМАС продемонстрировал свою силу, обе стороны продолжают саботировать мирный процесс.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху , несмотря на свое публичное согласие на соглашение, на самом деле не намерен соблюдать его условия.

Как пишет комментатор The Guardian Саймон Тисдолл, он заявил, что перемирие временное и что он готов возобновить войну, если условия не будут выполнены. Проблема в том, что Нетаньяху потерял контроль над ультраправыми союзниками, настаивающими на продолжении боевых действий.

Переговоры на втором этапе прекращения огня должны начаться через несколько недель, но уже сейчас есть сомнения в их успехе. В то же время, на Западном берегу ситуация обостряется, где израильские поселенцы совершают нападения на палестинские села, что может стать поводом для новой вспышки насилия. Нетаньяху, выбирая между миром и войной, рискует потерять свою политическую поддержку, если выберет вариант мирного процесса, который может привести к досрочным выборам.

ХАМАС, в свою очередь, не заинтересован в продолжительном мире. Боевики группы уже восстанавливают свои силы после тяжелых потерь, а возобновление контроля над сектором Газа может стать еще одним источником нестабильности. Несмотря на многочисленные попытки создать временную администрацию в Газе, ХАМАС продолжает доминировать в регионе и восстановление его военного потенциала может стать серьезной угрозой для Израиля.

"Если лидеры Израиля и ХАМАСа все-таки решат снова прибегнуть к борьбе в ближайшие недели и месяцы, вероятно, их никто не остановит несмотря на то, что большинство израильтян, палестинцев и мира, наблюдающего, стремятся к миру", - пишет Тисдолл.

Источник: theguardian .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы