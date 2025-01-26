Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил тревогу по поводу подхода Трампа к завершению войны России против Украины.

Риторика Трампа , которая акцентирует внимание на быстром разрешении конфликта, игнорирует важные условия такого урегулирования.

Об этом Болтон заявил в своем комментарии Общественному. Он отметил, что Трамп может установить жесткие дедлайны для переговоров, которые, по его мнению, могут сыграть на руку России. Такие условия могли бы привести к ситуации, когда Россия будет сохранять контроль над оккупированными территориями Украины. Болтон также отметил, что идеи, предусматривающие давление на Украину по переговорам, могут негативно сказаться на ее евроатлантических устремлениях.

"Кит Келлог написал перед выборами о том, как вести переговоры, угрожая Украине прекращением военной поддержки со стороны Соединенных Штатов, если она не будет вести переговоры. Угрожал дополнительными санкциями против России, если она не будет вести переговоры. Меня волнует, что это тоже играет на руку России. Я думаю, что Путин приветствовал бы прекращение огня, которое позволило бы России продолжить. контролировать 10 процентов территории Украины", – добавил Болтон.

Особенно Болтона беспокоит идея заморозки конфликта на текущей линии фронта или создания новых границ без учета интересов Украины. Он подчеркнул, что подобные решения не отвечают национальным интересам Украины.

"Моя рекомендация заключалась бы в том, чтобы постоянно объяснять Трампу, почему сам факт вторжения России является демонстрацией того, что гарантии безопасности нужны, как бы ни выглядело территориальное урегулирование", - подытожил экс-советник.

Источник: suspilne .

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