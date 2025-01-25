Этот шаг воспринимается как сигнал Тегерана о готовности к переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа, возможно, в контексте снятия экономических санкций.

Как пишет Newsweek, соответствующее распоряжение было озвучено главой Судебной власти Вооруженных сил Ирана, Ахмадрезой Пурхаганом. В своем выступлении Пурхаган пояснил, что этот запрет базируется на доктрине покойного имама Хомейни, запретившего использование оружия массового поражения, включая химическое и ядерное.

"Именно на основе этой доктрины Верховный лидер не позволяет Вооруженным силам Исламской Республики разрабатывать ядерное оружие", – сказал он.

Несмотря на это, Иран продолжает активно развивать свою ядерную программу, и в декабре 2024 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало приближающийся к порогу, необходимый для создания ядерного оружия уровень обогащения урана в Иране на уровне 60%. Иран отрицает какие-либо намерения производить оружие массового поражения, подчеркивая, что его ядерная деятельность носит мирный характер.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил готовность Тегерана к переговорам, отметив, что Иран всегда готов к диалогу, но подчеркнул, что в случае изменения политики других стран Иран изменит свой подход.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может повлиять на ситуацию. Его администрация ранее внедрила стратегию "максимального давления" на Иран, включавшую строгие санкции. Изменится ли курс Тегерана на переговоры в ходе новых администраций США, пока остается под вопросом.

Источник: newsweek .

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