Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 год, являлась первым глобальным конфликтом после Второй мировой войны и серьезным тестом для мировой политики в эпоху Холодной войны.

Отношения между США и Советским Союзом были уже напряженными, а новые ядерные угрозы только прибавляли интерес к тому, почему США готовы были идти на эскалацию, несмотря на потенциальную ядерную войну.

Как рассказал аналитик AdAstra Антон Ганоцкий, одним из факторов, заставивших США покинуть свои войска на Корейском полуострове, была стратегия сдерживания коммунизма, которую активно продвигали после Второй мировой войны. 1949 Китай стал коммунистическим, что заставило США переживать из-за возможности «эффекта домино» – распространения коммунизма по всей Азии. Поэтому, несмотря на то, что перед войной планировалось выведение американских войск из Кореи, ситуация изменилась, когда США осознали: падение Южной Кореи может привести к глобальной экспансии советского влияния.

Корейская народная армия под руководством Северной Кореи успешно оккупировала Сеул, и только благодаря быстрому вмешательству войск ООН, к которым присоединились и американцы, удалось остановить наступление. Но самое интересное, что появление китайских добровольцев в октябре 1950 года кардинально изменило ход конфликта. Масштабная интервенция Китая с армией в 300 тыс. – 1 млн человек поставила под вопрос будущее войны.

Историки до сих пор дискутируют, почему Сталин не прибег к прямой военной поддержке, но одной из версий является то, что в СССР было опасение относительно возможности применения США ядерного оружия. Вместо этого Советский Союз ограничился поддержкой Северной Кореи из-за поставок оружия и инструкторов.

Аналитик подытоживает, что не стоит сравнивать Корейскую войну с происходящей Украиной. Украина воюет самостоятельно, без поддержки сил ООН против ядерного государства. Главным же сторонником "Корейского сценария" завершения войны в Украине является Китай, который продвигает идею заморозки линии фронта и переговоров. Однако переговоры Корейской войны не привели к значительным договоренностям, кроме прекращения огня и обмена пленными, добавляет Ганоцкий.

Источник: The Page

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