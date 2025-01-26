Команда президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, это решение имеет большое значение в контексте переговоров о возможном заключении мирного соглашения.

Это неизбежный шаг по пути к заключению мирного соглашения для окончания войны в Украине.

По информации Bloomberg, об этом заявил высокопоставленный чиновник из команды Трампа.

Европейские союзники, в частности, Франция, активно работают над тем, чтобы получить поддержку Вашингтона для обеспечения гарантий безопасности для Киева. Они считают, что без участия США в этой инициативе миротворческие усилия могут не иметь должного эффекта. Ведь Украина, как отмечает президент Зеленский, нуждается в американских войсках в составе миротворческих сил, чтобы гарантии безопасности вступили в настоящую силу.

Сначала Трамп был скептически настроен на этот шаг, но сейчас, по словам источников, его команда готова взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Украины.

"Скептицизм Трампа о поддержке Украины, возможно, смягчился. По словам высокопоставленного западного дипломата, который общался с командой президента по этому вопросу, его команда продемонстрировала готовность к тому, чтобы США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они частно признают неизбежными" , – пишет издание.

В то же время США готовы к другим мерам давления на Путина. Трамп не раз заявлял о готовности усилить экономические санкции против Кремля, если Россия не прекратит боевые действия в Украине. Однако конкретные результаты пока не достигнуты, и Путин не демонстрирует готовности идти на определенные уступки.

Несмотря на давление европейских союзников, будущее миротворческих инициатив остается под вопросом. В следующие недели Киев посетит спецпредставитель США Кит Келлог для обсуждения дальнейших шагов в переговорах.

"Учитывая потребность в сильных гарантиях и роли США, будущее миротворческих инициатив остается сложным и зависит от дальнейшего диалога между Вашингтоном, Киевом и европейскими столицами", - заключают в статье.

Источник: bloomberg .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы