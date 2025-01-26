Соединенные Штаты готовы продолжить вооружение Украины, но не за счет своих налогоплательщиков; вариантов поддержки есть несколько.

Независимо от результатов переговоров США будут вынуждены поставлять Украине оружие еще много лет, чтобы сдерживать Россию после завершения боевых действий.



В колонке для The Washington Post генерал в отставке Джек Кин и аналитик Марк А. Тиссен предлагают альтернативные способы финансирования поставок американского оружия Киеву, которые не будут нагружать американских налогоплательщиков.

Авторы статьи отмечают, что американская поддержка не должна прекращаться, даже если мир будет достигнут, поскольку Украина нуждается в защите от потенциального возобновления агрессии со стороны России. Трамп, ранее заявлявший о важности поддержки Украины, может обеспечить эти поставки без дополнительных затрат для американцев.

Один из предложенных путей – превратить Украину из "получателя помощи в потребителя оборонной продукции". Этот подход позволит США наладить длительное сотрудничество с Украиной в оборонной сфере из-за продажи оружия, а не из-за постоянной помощи.

Кроме того, эксперты предлагают использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия. Вашингтон и союзники контролируют около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, и использование этих средств для финансирования украинской обороны позволит не только поддержать Киев, но и создать рабочие места и способствовать возрождению оборонного производства в США. В таком случае счет за оружие будет платить Россия, а не американцы.

Другая идея – использование природных ресурсов Украины как залога для кредитов на закупку оружия.

"Украина владеет одними из самых больших запасов 22 из 50 стратегических полезных ископаемых, определенных как критически важные для экономики и национальной безопасности США, включая крупнейшие запасы урана в Европе, вторые по величине запасы железной руды, титана и марганца, третьи по величине запасы сланцевого газа, а также огромные месторождения лития, графита и редкоземельных металлов", - подчеркивают эксперты.

Источник: washingtonpost.

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