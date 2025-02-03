Запад оказался перед новыми серьезными вызовами в борьбе с российской агрессией, и это может иметь катастрофические последствия для глобальной безопасности.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Путина и подчеркивал, что поддержка Украины обходится очень дорого для США.

Об этом говорится в статье The Guardian. Авторы добавляют, что Трамп сменил свою риторику после инаугурации. Хотя он продолжает критиковать необходимость расходов на военную помощь Украине, его позиция по отношению к Путину становится все более жесткой. Трамп открыто предупредил российского президента, что он должен прекратить войну или столкнется с новыми санкциями и налогами.

"Трамп, вероятно, будет продолжать выступать против предоставления Украине дополнительных пакетов военной помощи на миллиарды долларов. Но он может обнаружить, что его собственная риторика неумолимо ведет его по этому пути. В своих последних комментариях Путин отверг угрозу новых санкций и повторил, что он открыт к дискуссиям тет-а-тет. Путин не удержался и от лести Он назвал Трампа. "Умным" и "смелом". Возможно, он думает, что может его обмануть. Возможно, он прав – что вызывает большую обеспокоенность в Украине и Европе", - пишет издание.

Поддержка России со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, исключаемая Трампом в своих прогнозах, лишь усиливает напряженность. Кремль активно демонстрирует свои амбиции, предъявляя новые требования по предстоящим переговорам. В частности, Россия настаивает на сохранении 20% оккупированных территорий Украины и гарантиях, что Киев не будет вступать в НАТО. Путин убежден, что его позиция относительно войны уже победная, и Украина должна согласиться с ней.

Эксперты отмечают, что Запад должен сделать выбор: либо поддержать Украину, либо столкнуться с гораздо большими проблемами в виде агрессии России.

Источник: theguardian .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа