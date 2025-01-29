Амбиции Трампа по расширению территории США опасны и могут привести к серьезным последствиям на мировой арене, в том числе, это ободрит РФ и Китай.

Сейчас Дональд Трамп жестко высказывается в отношении Дании и Канады, а также Колумбии, Египта и Иордании, однако со временем наступит день, когда США потребуется их поддержка.

Об этом в своей статье The Times подчеркнул Уильям Гейг, британский экс-министр и член Палаты лордов.

"Использование такой силы против союзников окажется ошибкой, когда это потребуется где-нибудь, в частности, чтобы надеяться на прекращение войны в Украине. Белому дому может быть приятно избить нескольких друзей, но ему понадобится больше сил, чем он себе представляет, чтобы остановить большую драку ", – добавляет он.

Гейг отмечает, что союзникам придется убедить Трампа, что жесткая сила нужна будет в Украине, Персидском заливе и Южно-Китайском море, и ее не нужно направлять на территорию стран-партнеров. По его мнению, Трамп может недооценить роль союзников в вопросах стабильности и безопасности, особенно в условиях глобальных конфликтов, таких, как война в Украине.

Автор подчеркивает, что без активной помощи США Европа не сможет справиться с войной на своем континенте. Гейг отмечает, что европейские армии слишком малы и не оснащены для того, чтобы бороться с современными угрозами на уровне больших государств. Он указывает, что Украина может опираться на прекращение войны без надлежащих гарантий безопасности, что является еще одной причиной, почему США должны взять на себя больше обязательств.

Гейг также отмечает, что возобновление конфликта в Украине будет катастрофой, которая может омрачить даже поражение Байдена в Афганистане. Трамп, по словам британского лорда, скоро осознает, что только за счет расширения американских обязательств можно будет прекратить большие войны.

Источник: thetimes .

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