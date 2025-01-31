Белый дом выбирает стратегию жесткого публичного давления, заставляя Москву искать выход из ситуации и независимо от того, согласится ли Путин на переговоры, он уже публично унижен.

Первая неделя президентства Дональда Трампа отметилась рядом резонансных заявлений, в том числе в отношении России.

Об этом рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Президент США, похоже, стремится взорвать позиции Владимира Путина внутри страны, создавая для него новые вызовы как на международной, так и внутриполитической арене.

По его мнению, Трамп использует тактику публичного давления на Кремль, что может привести к серьезным последствиям для российского руководства.

"Трамп – опытный переговорщик и понимает, что эффективная дипломатия не сводится к шантажу или демонстрации доминирования. Он фактически посылает сигнал российским элитам: если хотите конструктивного диалога, уберите Путина" , – отмечает эксперт.

Загородний отмечает, что требования Кремля, в частности относительно уступок в вопросе Украины или демонтажа военной инфраструктуры НАТО в Европе, абсолютно нереалистичны для Запада. Поэтому Белый дом выбирает стратегию жесткого публичного давления, заставляя Москву искать выход из ситуации.

"Трамп не может и не будет идти на уступки Кремлю в вопросах территориальной целостности Украины или санкционного режима. Поэтому он использует открытую риторику, подрывающую позиции Путина в собственной стране. Уже сейчас в российском политикуме нарастает недовольство тем, что США общаются с Россией крайне. жестком, ультимативном тоне" , - добавляет эксперт.

По его мнению, независимо от того, согласится ли Путин на переговоры, он уже оказался в ситуации публичного унижения. , – подытожил Загородний.

Ранее Дональд Трамп обратился к странам ОПЕК с призывом снизить цены на нефть, подчеркнув, что это существенно снизит доходы России от экспорта энергоресурсов. Это еще один элемент стратегии Белого дома, направленной на ослабление позиций Кремля на мировой арене.

Источник: УНИАН

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