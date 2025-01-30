Президент США Дональд Трамп также начал новую кампанию по повышению целевых показателей расходов НАТО на оборону до 5% ВВП.

Есть европейские союзники и сторонники Украины имеют осторожный оптимизм по поводу заявлений Дональда Трампа по Украине.

Об этом говорится в сообщениях Politico.

Трамп предупредил Владимира Путина о возможности введения новых тарифов и санкций, если Москва не пойдет на соглашение о начале войны. Эта заявка расценивается как положительный сигнал для европейских партнеров, поскольку она подтверждает, что Трамп имеет масштабную войну и не намерен покидать Украину или НАТО на обочине своих будущих переговоров с Кремлем.

Бывший вице-президент США Майк Пенс подчеркнул, что Путин не может поставить Трампа в ситуацию, где будет выглядеть, что Россия обманула американского президента. Для европейских союзников и украинских поддерживателей еще одним сигналом надежды стали кадровые назначения Трампа, в частности новый работник по национальной безопасности Майк Вольтц и государственный секретар Марко Рубио, считающих жесткими критиками России.

Одновременно Трамп также начал новую кампанию по повышению целевых показателей расходов НАТО на оборону до 5% ВВП, а некоторые республиканцы остаются сильными сторонниками Украины. Европейский посол, пожелав остаться анонимным, отмечает, что помимо того, что хоть и страна опасается по поводу возможного возвращения Трампа, в одной сфере есть повод для оптимизма — это поддержка Украины и НАТО.

Некоторые проукраинские республиканцы отмечают, что в 2019 году отказались от соглашения с Северной Кореей по ядерному оружию, несмотря на всю важность Трампа. Это свидетельствует о том, что он может отказаться от соглашения с Путиным, если условия будут неприемлемы для США и их союзников.

«Трамп понимает, когда соглашение с Путиным может быть невыгодным. Если он увидит, что это плохое соглашение, он, вероятно, не подпишет его» , – говорит один из чиновников его администрации.

Другие комментаторы утверждают, что на этот раз Трамп не имеет дополнительного «багажа» в виде Russiagate, что могло бы повлиять на его позицию по отношению к России. Это позволяет ему более четко выражать свою миссию и задавать вопросы без лишних ограничений. Как отметил представитель новой администрации, "Трамп не хочет войти в историю как человек, потерявший Украину" .

Источник: Politico

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