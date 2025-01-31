Новый президент США Дональд Трамп известен своим нетерпением, поэтому в вопросе завершения войны в Украине он делает ставку на свою репутацию человека, умеющего договариваться.

Хотя Трамп и отказался от обещания завершить войну за 24 часа, однако задача для его спецпосланника в вопросах Украины о поиске решения на протяжении 100 дней может превратить войну в еще один замороженный конфликт.

Об этом предупреждает The Times. В издании отмечают, если так произойдет – история показывает, что боевые действия со временем возобновятся.

"Трампу на самом деле нет дела до Украины. Он хочет получить кредит доверия за прекращение боевых действий, объявить себя миротворцем и вернуться домой", – отметил профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен.

При этом, по словам эксперта, угрозы Трампа России не кажутся серьезными, а гарантии безопасности для Украины он не дает, позиционируя себя скорее как посредника, чем гаранта.

Идея замороженного конфликта напоминает ситуацию с Корейской войной, где до сих пор нет мирного соглашения, поэтому Северная и Южная Корея технически остаются в состоянии войны. Если перемирие в Украине потребует миротворцев, то, по словам Трампа, это должно быть обязанностью Европы. , а не США или НАТО.

Это дает для Европы повод беспокоиться о том, как политика Трампа может повлиять на Украину. Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, украинцы хотят не просто мира, а справедливого и длительного мира, а не ситуации, когда конфликт может вспыхнуть снова. Владимир Зеленский, в свою очередь, предупреждает, что у Украины уже есть негативный опыт замороженных конфликтов, которые не привели к реальному решению проблемы, и повторение такого сценария недопустимо.

Источник: thetimes .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы