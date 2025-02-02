Для того чтобы достичь мира, одного только применения санкций недостаточно; требуется более комплексный подход, с использованием всех инструментов национальной власти США.

Полковник армии в отставке Мартин Перриман обнародовал свое мнение по поводу того, как Дональд Трамп может заставить российского президента Владимира Путина прекратить войну в Украине.

В колонке для The Hill он отметил, что, несмотря на все жесткие санкции, российская экономика остается устойчивой благодаря поддержке со стороны Китая. Кроме того, Россия сумела сохранить свою военную мощь на достаточном уровне для продолжения конфликта. Из этого следует, что Путин не намерен идти на уступки, пока ситуация не станет выгоднее для России.

По мнению аналитика, Трамп должен использовать стратегию, включающую не только экономическое давление, но и активную поддержку Украины. Он предлагает установить режим остановки огня на линии боевых действий, что позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители и продовольствие. Однако, по его мнению, если одна из сторон откажется от этого плана, мирный процесс сорвется.

Кроме того, Перриман отметил, что американская помощь Украине составляет около 175 миллиардов долларов, значительная часть которых идет на обеспечение американских оборонных нужд. Впрочем, прекращение этой помощи осложнено поддержкой республиканцев в Конгрессе, которые более проукраинские, чем сам Трамп.

Еще одним фактором, усложняющим мирный процесс, является влияние Илона Маска, чья спутниковая система Starlink сыграла важную роль на ранних этапах войны. Однако Маск уже отказался поддерживать удары по Крыму, а также выдвинул свой мирный план, не нашедший поддержки у многих западных политиков.

Наиболее эффективным способом для США остается продолжение поддержки Украины в виде материальной помощи. Трамп может предложить Украине щедрую помощь по восстановлению армии, что также станет важным шагом на пути к членству в НАТО и ЕС. Перриман также отметил, что в случае продолжения агрессии со стороны России США могут усилить свою поддержку.

"Эта реальная угроза – лучший способ убедить Путина, что лучше "объявить победу и одержать то, что предлагают", чем "продолжать давить, пока над Киевом не взвьется российский флаг". Санкции лишь закалили решимость Путина. Если мы хотим сломать его, нам нужно говорить единственным языком, который он понимает: сила», – подытожил Перриман.

Источник: thehill .

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