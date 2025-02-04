Президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить серьезное экономическое давление на Россию, если Кремль не согласится на мирное урегулирование войны в Украине, которое будет приемлемо для Киева.

Трамп отдает себе отчет, что не стоит ожидать от Украины значительных уступок, поэтому он пытается заставить президента России Владимира Путина отказаться от своих самых радикальных целей в войне.

Как пишет Эспрессо, об этом рассказал бывший советник госсекретаря США, эксперт по Европе и Евразии Мэтью Брайза. По словам дипломата, основная цель — заставить Путина прекратить претензии на контроль над частями Украины, а также отказаться от попыток восстановления суверенитета над этими территориями.

В частности, Брайза подчеркнул, что Трамп планирует использовать экономические рычаги как введение высоких тарифов для давления на российскую экономику, которая уже находится в сложном положении. В условиях серьезной экономической нестабильности в России новые санкции и тарифы могут стать тяжелым ударом по экономике страны. Дипломат отметил, что если Россия не согласится на мир, отвечающий интересам Украины, США готовы значительно усилить свои санкционные меры.

Это "борьба за власть, и Трамп использует экономические рычаги США", чтобы принудить Россию к компромиссу, отмечает Брайза.

"Я собираюсь предоставить России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну!", заявил Трамп и акцентировал на том, что если соглашение не заключат в ближайшее время - у него не останется выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам

Источник: espreso .

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